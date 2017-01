Ewan troeft Sagan weer af en heeft hattrick te pakken

8:01 – Caleb Ewan is tot dusver de grote baas in de Tour Down Under. Het kleine Australische sprintbommetje heeft na overwinningen in de eerste en derde etappe ook de vierde rit gewonnen in de koers in eigen land. Weer was Ewan te sterk voor Peter Sagan. Danny van Poppel spurtte keurig naar een derde stek. Richie Porte kwam veilig over de finish en blijft aan de leiding staan in het algemeen klassement.



In de etappe van Norwood naar Campbelltown, die 149,5 kilometer lang was, was het al vrij snel duidelijk dat het zou uitdraaien op een nieuwe massasprint. De vlucht van Jack Bauer (Quick-Step Floors), Ondrej Cink (Bahrain Merida) en Cameron Meyer (UniSA-Australia) had weinig perspectief, omdat BMC de zaakjes goed op orde had in het peloton. Bauer hield het nog best lang vol – de andere twee werden op 25 kilometer van de meet ingerekend – maar werd met vijf kilometer te gaan opgeslokt.



Er volgde een hectische finale, waarin Van Poppel zijn kans wilde grijpen. De Nederlander van Sky, die in de eerste rit al tweede werd, ging als eerste aan. Hij werd echter voorbijgestreefd door Ewan en Sagan. Ewan won voor de derde keer een etappe in deze Tour Down Under, Sagan werd net als een dag eerder tweede. Hoewel het misschien een domper was voor de Slowaakse wereldkampioen, was het mooi om te zien hoe hij Ewan bij de finish feliciteerde met zijn nieuwe dagsucces.



Porte gaat nog steeds met een marge van twintig seconden ten opzichte van nummer twee Gorka Izagirre. De Tazmaniër maakt zich nu op voor de pittige etappe naar Willunga Hill. Voor deze zware horde hoeft Porte niet te vrezen, omdat hij er drie keer wist te zegevieren.