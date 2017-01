Gesink voelt zich goed: "Ben benieuwd hoe ver hij komt"

11:22 – De vierde etappe in de Tour Down Under leverde in de persoon van Enrico Battaglin een tiende plaats op voor LottoNL-Jumbo, maar de ogen van ploegleider Addy Engels zijn toch vooral op zaterdag gericht. Dan staat de belangrijke rit naar Willunga Hill op het programma en liggen er kansen voor kopman Robert Gesink.



Het is zaterdag de laatste kans voor de renners om het klassement nog door elkaar te schudden. Gesink bleek dinsdag al in prima vorm te steken op de klim naar Paracombe, maar Engels beseft dat de etappe van zaterdag allesbeslissend is. "Morgen is de grote dag op Willunga Hill. Gesink voelt zich nog erg goed dus ik ben benieuwd hoe ver hij komt."



De vierde rit naar Campbelltown leverde een derde zege op voor Caleb Ewan. LottoNL-Jumbo zette in op Battaglin, maar hij reikte niet verder dan de tiende plek. Engels is echter tevreden over het optreden van de Italiaan en zag ook Gesink de dag zonder kleerscheuren doorkomen. "Gesink heeft vandaag geen tijd verloren. Dat is erg belangrijk."