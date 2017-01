Boom zegt af voor Hoogerheide, wil wel naar WK

14:17 – Lars Boom gaat komend weekend niet van start in Hoogerheide. De renner van LottoNL-Jumbo heeft zich bij bondscoach Gerben de Knegt afgemeld voor de wereldbekerveldrit in eigen land. Boom heeft aangegeven nog wel in aanmerking te willen komen voor een plek in de WK-selectie.



De 31-jarige renner uit Vlijmen laat de cross in Hoogerheide schieten, omdat hij dit weekend bij LottoNL-Jumbo op de weg wil trainen ter voorbereiding op het wegseizoen. Bondscoach De Knegt heeft Twan van den Brand opgeroepen als vervanger van Boom.



Boom reed afgelopen weekend nog wel in het Italiaanse Fiuggi, maar kon zich niet mengen in de strijd om de voorste posities. Hij moest de strijd uiteindelijk door mechanische problemen staken.