Porte tekent voor eindzege Down Under na dagsucces

8:20 – Er moet heel wat gebeuren wil Richie Porte de overwinning in de Santos Tour Down Under nog uit handen geven. De 31-jarige Australiër, die uitkomt in de kleuren van het Amerikaanse BMC, schreef de vijfde etappe van de rittenkoers in zijn thuisland op zijn naam. Porte's voorsprong op de nummer twee in het klassement, Esteban Chaves, is hierdoor opgelopen tot 48 seconden.



In drie voorgaande krachtmetingen bleek Porte al de beste in een etappe naar de Willunga Hill, een puist ten zuiden van de stad Adelaide. Ook in 2017 kon niemand tippen aan de voormalig winnaar van Parijs-Nice: na anderhalve kilometer voor de meet te zijn weggesprongen was het landgenoot Nathan Haas die uiteindelijk als tweede over de meet kwam, twintig tellen toegevend op Porte. Chaves, Diego Ulissi en Jay McCarthy volgden in het wiel van de Dimension Data-renner.



In een groepje met Rafael Valls en Sergio Henao kwamen Robert Gesink, Tom-Jelte Slagter en Wilco Kelderman respectievelijk als negende, tiende en elfde over de eindstreep. Gesink en Kelderman staan achtste en negende in het klassement, de Nederlanders hebben evenals Rohan Dennis (zesde) en Valls (zevende) een achterstand van één minuut en twee seconden op Porte.



Zondag is de laatste etappe van de 2017-editie van de Tour Down Under: de renners doen dan een rondje om de kerk in Adelaide.