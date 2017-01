Wederom wint Porte op Willunga Hill: "Dit keer meeste pijn"

8:59 – Voor de vierde achtereenvolgende keer wist Richie Porte in de Tour Down Under de etappe op de Willunga Hill, onder de rook van Adelaide, te winnen. De Australische BMC-rijder zag concurrenten Nathan Haas en Esteban Chaves op twintig seconden achterstand binnenkomen, waardoor de eindzege hem eigenlijk niet meer kan ontglippen. De voorsprong op zijn naaste rivaal, de Colombiaan Chaves, is opgelopen tot 48 seconden.



"Poeh, deze deed meer pijn dan de vorige drie keer", zegt Porte als hij over de meet is gekomen. "Ik ging van best ver aan". De thuisrijder wil met name zijn team bedanken voor het geleverde werk: "Echt fantastisch hoe het team vandaag geknokt heeft, het was echt teamwork." Op zijn lauweren rusten wil Porte echter nog niet. "Het stratencircuitje in Adelaide is een verradelijke, er kan daar nog vanalles gebeuren. Maar, natuurlijk zit ik iets relaxter op de fiets in de wetenschap dat ik 48 seconden voorsprong heb."



Met het oog op de Tour de France van dit jaar noemt Porte het een 'morale boost' om met deze overmacht te winnen op de Willunga Hill. "Dit is echt niet zomaar een klim, het is zeker geen gemakkelijke. Met de maand juli in het achterhoofd geeft dit wel een zeer goed gevoel", besloot de 31-jarige.