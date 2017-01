Veldritcoach van jonge dopingzondaar pleegt zelfmoord

9:51 – De positieve test van pupil Fabio Verberckmoes (17) is privétrainer Eddy Verschueren zo zwaar gevallen, dat de Belgische veldritcoach een einde aan zijn leven heeft gemaakt. De jonge renner kreeg vorige week te horen tegen een schorsing van twee tot vier jaar aan te lopen, vanwege het gebruik van cortisone. Het talentje is zelf van geen schuld bewust, zo meldt zijn vader: "Via andere renners krijgt mijn zoon berichtjes dat deze coach hem bewust heeft gedopeerd."



Het allesveranderende plasje werd ingeleverd na de cyclocross van Oleye, waar Verberckmoes bij de junioren als tweede over de meet kwam. "Sinds begin december had Fabio een nieuwe trainer", vertelt vader Filip aan Het Laatste Nieuws. "Iemand van buiten de ploeg, die al meer dan vier maanden vroeg of hij zijn begeleider mocht worden. Drie dagen voor de cross in Oleye pikte hij Fabio thuis op, waarop hij hem een vitaminespuit toediende. Op de vraag van mij of dat wel was toegestaan, klonk de trainer geruststellend."



De jongeling is volgens zijn vader helemaal gesloopt door de situatie. Waar sommige mederenners hem een hart onder de riem steken, zijn anderen er juist van overtuigd dat Verberckmoes de situatie van de zelfdoding van zijn coach aangrijpt om met het dopinggebruik weg te komen. "Daar is hij kapot van. Het enige wat wij kunnen doen is afwachten tot de commissie van de wielerbond ons uitnodigt."



De winnaar van de cross in Oleye, Bryan Vispoel, werd ook getraind door Verschueren. Inmiddels is de dopingcontrole ook bij de 22-jarige langsgeweest. "Ik heb nooit iets vermoed, tot ik een brief van Fabio kreeg. Ik zal bang mijn resultaten afwachten, koersen zal ik door alle omstandigheden deze winter niet meer doen", liet de renner weten.