Ewan pakt nummer vier, Porte eindwinnaar Down Under

6:14 – De Tour Down Under heeft een passend slot gekregen in Adelaide. Caleb Ewan, die de hele week al oppermachtig is in de sprint, pakte in de slotetappe zijn vierde zege. Richie Porte, die twee ritten op zijn naam schreef, ging er met de eindzege vandoor. Peter Sagan werd twee, en ook dat was niet voor het eerst.



Porte pakte deze week op dag twee de leiding in het klassement met een sterke zege op Torrens Hill Road. Daarna won de kopman voor de vierde keer in zijn carrière de koninginnenrit naar Willunga Hill en was de eindzege zo goed als binnen voor Porte. Als het bergop ging, dan was Porte de beste. Moest er gesprint worden, dan stond er geen maat op Ewan. De kleine spurter van Orica-Scott won al drie keer en versloeg telkens wereldkampioen Sagan.



De slotrit vanochtend (Nederlandse tijd) was niet veel meer dan een criterium van zo'n negentig kilometer door Adelaide. Al waren er bij tussensprints nog wel wat bonificatieseconden te verdienen, maar de 48 seconden voorsprong die Porte had op de nummer twee in het klassement, Esteban Chaves, zou hij niet gaan kwijtspelen.



Daarom was het wachten op de sprint, waarin Ewan nogmaals liet zien de snelste benen te hebben van het Tour Down Under-peloton. Een groep vluchters van zes probeerde het nog wel in de straten van Adelaide, maar had nooit serieus zicht op de zege. Achter Ewan werd Sagan al voor de derde keer tweede. Danny van Poppel, die al een tweede, derde en vierde plaats op zijn naam had staan, werd dit keer vierde.



Met Robert Gesink (achtste) en Wilco Kelderman (negende) staan er twee Nederlanders in de top-tien van het eindklassement van de Tour Down Under. Tom-Jelte Slagter is veertiende geworden.