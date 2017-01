Vos is opnieuw oppermachtig en wint in Hoogerheide

14:21 – Marianne Vos heeft de wereldbekercross in Hoogerheide gewonnen. De Brabantse van WM3 Pro Cycling soleerde in de slotfase naar de zege. Na een vroege val viel wereldkampioene Thalita de Jong uit. Sophie de Boer werd zevende, maar was al zeker van de eindzege in de wereldbeker. Lucinda Brand werd knap tweede.



De Jong voerde al vroeg het veld aan, maar ging in leidende positie op een snel en glad gedeelte van het parcours tegen de grond waardoor ze meteen kansloos was voor de zege. Terwijl De Jong met pijn en desillusie in haar lijf op moest geven, viel het tempo even weg uit de cross in een grote groep vooraan. Dat duurde niet lang, want Vos pakte daarna met een moordend tempo de leiding in een eerste poging om naar de winst te soleren.



Op de grond waar Vos in 2014 haar zevende wereldtitel pakte, snelde ze weg bij de concurrentie. Maar Brand, Sanne Cant en Katerina Nash lieten zich niet kennen en kwamen terug. Daarna ontstond een vermakelijk schaakspel in de finale van de GP Adrie van der Poel, zoals de naam van de WB-cross officieel luidt. In de voorlaatste omloop deed Vos een nieuwe poging en dit keer liet ze haar achtervolgers niet meer terugkeren.



De sprint van de achtervolgende groep werd gewonnen door Brand, voor haar landgenote Annemarie Worst en de Belgisch kampioene Sanne Cant. Voor Vos was het alweer haar derde WB-zege op een rij.