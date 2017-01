Oppermachtige Vos: "Natuurlijk denk ik al aan het WK"

14:40 – De laatste wereldbekercross van het seizoen in Hoogerheide is uitgelopen op een Nederlands feestje. Marianne Vos won met overmacht, Lucinda Brand werd knap tweede en Annemarie Worst verrassend tweede. Topfavoriete Vos zag een ijzersterke WK-ploeg voor volgende week. "Dit laat zien dat we er goed voor staan."



Vos pakte in Hoogerheide haar derde WB-zege op rij. Vos: "Ik voelde me al goed de laatste weken, maar dan is het lekker om deze bevestiging te krijgen." Over een kleine week staat in het Luxemburgse Bieles het WK op het programma en niemand lijkt te twijfelen aan een achtste titel voor Vos. "Zo ver is het nog niet. Ik ben nu blij met deze wereldbekerzege, maar natuurlijk kijk ik ook al naar de wereldkampioenschappen."



Het gemak waarmee Vos in de voorlaatste ronde versnelde en vervolgens haar concurrentes nog op een flinke achterstand zette, was tekenend voor haar vorm. "Ik voelde me goed en ik had meteen een gaatje. Maar dan kan er ook nog van alles gebeuren, een slippertje is zo gemaakt, dus dan kun je maar beter een grotere voorsprong hebben", aldus Vos.



Na afloop feliciteerde Vos met een brede grijns haar landgenotes Brand en Worst, die tweede en derde werden. Vos: "Echt ongelooflijk, supermooi. Dat laat wel zien dat we er goed voorstaan. Jammer dat Thalita de Jong uitviel. En dan hebben we ook nog Sophie de Boer die de wereldbeker gewonnen heeft. We hebben dus een heel sterk team volgende week."



De Jong ging al vroeg onderuit terwijl ze in leidende positie reed. De regerend wereldkampioene moest daarna opgeven.