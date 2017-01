Gaviria wint eerste rit San Juan na chaotische slotfase

23 januari 2017 – Fernando Gaviria heeft na een knotsgekke finale de eerste etappe in de Ronde van San Juan gewonnen. De spurter van Quick-Step Floors won de sprint van een kleine groep, nadat een groot deel van het peloton verkeerd was gereden. Elia Viviani werd tweede, Bauke Mollema werd negende.



De etappe over 142 kilometer verliep in eerste instantie uitermate rustig. Er ontstond al snel een kopgroep van zes Argentijnse renners, wat later in de koers teruggebracht werd tot vijf renners. Door het tempo hoog te houden wist de kopgroep geen grote voorsprong te krijgen op het peloton. In de vlakke etappe werd daardoor al snel duidelijk dat een massasprint uitkomst ging bieden.



In de laatste kilometers ontstond er echter grote chaos omdat een gedeelte van het peloton buiten de route was beland. Zij zagen dan ook niet hoe de Colombiaan Gaviria perfect werd afgeleverd voor de sprint. Hij had twee teamgenoten voor zich, terwijl Tom Boonen voor de lead-out had gezorgd. Nummer twee Viviani, die in San Juan uitkomt voor de Italiaanse selectie, wist wel in zijn wiel te blijven, maar kwam niet voorbij het achterwiel. Nicolas Marini (Nippo) eindigde als derde.



Terwijl Gaviria al over de streep was, kwamen er allerlei wielrenners vlak voor de finish al klimmend over de hekken weer het parcours op om de finish alsnog te kunnen halen. Zij legden daarvoor een route af door de berm en grasvelden. Mollema was de beste Nederlander met een negende notering.



Fotocredit: © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele