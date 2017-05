In vertrouwde omgeving met verhoogde druk naar Italië

15:00 – Steven Kruijswijk wordt er vaak aan herinnerd en antwoordt steevast dat hij het verwerkt heeft. Geen Nederlander was ooit zo dicht bij de eindzege in de Giro d'Italia als Kruijswijk in 2016. Winst leek zelfs een zekerheidje te zijn met nog twee bergetappes te gaan. Toen kwam die bocht, die berm en die muur van sneeuw. Kruijswijk blikte tijdens de ploegpresentatie van LottoNL-Jumbo terug: "Ik probeer vooral te denken aan hoe sterk ik was".



Pijnlijke herinnering

Waar Kruijswijk in januari 2016 nog mondjesmaat aandacht krijgt van de pers tijdens de ploegpresentatie van LottoNL-Jumbo, daar is dat een jaar later totaal anders. Het is dringen geblazen rond de rossige Brabander die vorig jaar liet zien een grote ronde te kunnen winnen. Meer dan eens wordt Kruijswijk er door journalisten aan herinnerd dat het misging op die ene berg, in die ene afdaling, in die ene bocht.

Kruijswijk geeft keurig, uitgebreid en correct antwoord op alle vragen over het pijnlijkste moment uit zijn carrière. Het moment waarop hij in de afdaling van de Colle dell'Agnello een bocht verkeerd inschat, een salto maakt en uiteindelijk de roze leiderstrui verliest. "Het is altijd weer een pijnlijke herinnering. Voor mezelf heb ik het redelijk snel verwerkt, maar ik word er wel aan herinnerd. Ik probeer er vooral iets positiefs uit te halen, namelijk dat ik überhaupt in die positie zat. Ik probeer niet te veel aan het resultaat te denken", zegt Kruijswijk.



Er is veel veranderd door het optreden van Kruijswijk in de Ronde van Italië vorig jaar. Niet alleen de media-aandacht is groter. Kruijswijk is daarnaast grootverdiener geworden bij LottoNL-Jumbo, sloeg aanbiedingen van grote ploegen af en stelde in de contractonderhandelingen de voorwaarde dat er knechten aangetrokken moesten worden om hem te kunnen helpen in de bergen.



"Druk is hoger"

"Natuurlijk, het financiële aspect is belangrijk. Maar dat moet niet de doorslag geven. Ik heb voor mezelf op een rijtje gezet wat ik nodig zou hebben om een grote ronde te winnen en waar ik dat wil doen", legt Kruijswijk zijn agenda tijdens de onderhandelingen uit. Kruijswijk bleef in de vertrouwde omgeving van LottoNL-Jumbo met de toevoeging van ervaren klimmers.Die klimmers zijn Jurgen Van den Broeck en Stef Clement geworden. Kruijswijk: "Vorig jaar gingen we naar de Giro met een ploeg die vooral sterk was tot de bergen. Dit jaar hebben we een sterkere ploeg voor in de bergen. Zonder deze jongens was ik al heel dichtbij, ik hoop dat zij mij het laatste zetje gaan geven. Ik ben heel blij dat Clement en Van den Broeck voor onze ploeg hebben gekozen. Je hoeft die jongens niets uit te leggen. Het zijn renners die gewend zijn om voorin mee te doen in de belangrijkste bergritten."Een dik salaris, een sterke ploeg ter beschikking en steeds weer die vraag. Gaat Kruijswijk in 2017 de Giro winnen? "De ploeg is nog scherper met de Giro bezig dan vorig jaar. We zijn er toen niet vanuit gegaan dat we in de positie zouden komen om te winnen. Nu doen we dat wel en dat schept verwachtingen, dat brengt druk met zich mee. Natuurlijk, het is iets makkelijker als de druk van buitenaf minder groot is. Maar ik wilde vorig jaar al heel goed zijn daar, en dat was ik. Nu moet ik erop vertrouwen dat ik met dezelfde voorbereiding en een paar verbeteringen weer die stap kan zetten."Dat ook mannen als Vincenzo Nibali, Nairo Quintana, Thibaut Pinot en Bauke Mollema aan het vertrek staan vrijdag, heeft nauwelijks invloed op de ambities van Kruijswijk. "Het belangrijkste voor mij is dat ik die ronde wil winnen, of in ieder geval op het podium wil komen", sluit hij gretig af.Door: Benjamin de Bruijn