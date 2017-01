Bahrain Merida verguld met eerste overwinning

8:10 – Bahrain Merida heeft niet lang hoeven wachten op de allereerste zege. Al in de eerste maand van 2017 is het raak voor de nieuwe formatie: Ramunas Navardauskas was de beste in de tijdrit van de Ronde van San Juan. Hij bleef Bauke Mollema, de nummer twee in de race tegen de klok, drie tellen voor.



Voor Bahrain Merida betekent de overwinning veel. "We zijn enorm trots op deze eerste zege in de geschiedenis van Bahrain Merida", zegt ploegleider Paolo Slongo. "Het is duidelijk dat deze zege een bepaalde waarde heeft, maar eerlijk gezegd ben ik niet verrast. Ik wist dat een specialist als Ramunas hier een goed resultaat kon boeken. Daarnaast wil ik de teamprestatie benadrukken: we eindigen met vier renners bij de eerste dertien. Dat toont aan dat we de goede kant opgaan en dat er goed werk geleverd is."



De overige renners van Bahrain Merida in de top dertien, waar Slongo, aan refereert, zijn Kanstantsin Siutsou (tiende), Manuele Boaro (twaalfde) en kopman Vincenzo Nibali (dertiende, op 35 seconden).