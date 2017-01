Mollema dik tevreden met tweede plaats in tijdrit

11:31 – Hij won niet, die eer was voor Ramunas Navardauskas, maar Bauke Mollema voelde zich na de tijdrit in de Ronde van San Juan wel degelijk een winnaar. De Groninger eindigde als tweede in de race tegen de klok, op drie seconden van de specialist uit Litouwen, en deed goede zaken in het klassement.



Zijn sterke optreden kwam voor Mollema niet als een verrassing: "Ik voelde me de afgelopen weken al goed en dit resultaat is een bevestiging daarvan", zegt de Trek-renner, die nu ook tweede staat in het klassement. "Het was een bijzondere tijdrit: slechts twaalf kilometer, heen en weer, en met slechts twee bochten. Technisch was het dus niet, alles draaide om kracht. Dit resultaat is erg goed, met het oog op het klassement heb ik tijd gepakt op alle klimmers. Dat is goed nieuws in aanloop naar de finish bergop, komende vrijdag."



Mollema is blij dat zijn investeringen in een betere tijdrit resultaat opleveren. "In december heb ik hier specifiek aan gewerkt, aan mijn positie op de fiets. De afgelopen dagen hebben we alles gefinetuned. In een tijdrit als deze is de aerodynamica enorm belangrijk. Het vermogen was goed, ik kan heel tevreden zijn."





Foto: © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto