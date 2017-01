Greipel: "Dit is de perfecte start van het seizoen"

22:14 – André Greipel is uitstekend aan zijn nieuwe seizoen begonnen. De Duitse renner van Lotto Soudal sprintte donderdag naar de winst in de eerste wedstrijd van de Challenge Mallorca. Hij was Jonas Van Genechten en Dan McLay de baas in de spurt.



"Het was ons doel om te sprinten voor de zege en het is ons gelukt", aldus Greipel in een persbericht van Lotto Soudal. "Rémy Mertz leverde fantastisch werk in zijn eerste wedstrijd als prof. Hij reed meer dan honderd kilometer aan kop van het peloton om de vluchters niet te ver te laten uitlopen. In de laatste vijftien kilometer kwamen Bart De Clercq, Tomasz Marczynski en Frederik Frison naar voren. Bij het ingaan van de laatste drie kilometer had ik nog Tim Wellens, Moreno Hofland en Jürgen Roelandts aan mijn zijde. Moreno zette Jürgen en mij af in de laatste kilometer. Daar was nog een passage met verkeerseilanden waar we gelukkig vlot doorkwamen. Ik zette aan op 250 meter van de meet."



"We namen de hele koers in handen met de ploeg en het is fantastisch dat ik het heb afgemaakt na al het werk van de ploeggenoten. Dit is de perfecte start van het seizoen. Morgen en overmorgen zijn etappes voor Tiesj Benoot, Louis Vervaeke en Tim Wellens. Ik heb zondag nog een kans", besluit Greipel.