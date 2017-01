Gaviria: "Blij dat ik werk van team kon afmaken met zege"

8:20 – Quick-Step Floors was donderdag ook in de vierde etappe van de Ronde van San Juan de winnende ploeg. Fernando Gaviria kwam namens de Belgische formatie als eerste over de meet in San Martin. De Colombiaan had maandag ook al de openingsrit gewonnen, teamgenoot Tom Boonen zegevierde een dag later in de sprint.



"Het was weer een mooie dag voor ons. Het team heeft opnieuw uitstekend werk verricht. Ze hebben ieder aspect van de koers gecontroleerd en ik ben blij dat ik hun werk af heb kunnen maken met een nieuwe overwinning", reageert Gaviria in een persbericht van zijn ploeg. Na zijn zege kuste hij zijn pols, waarmee hij stilstaat bij een verloren armband. "Dat was een cadeautje van mijn vriendin. Om mezelf eraan te herinneren en aan Valentina, die me altijd steunt, kus ik na elke zege mijn pols."



In de etappe van vrijdag wordt geklommen, maar Gaviria is niet van plan het rustig aan te doen. "Elk dingetje dat we hier doen is belangrijk voor de koersen die later in het seizoen nog volgen. Natuurlijk heb ik geen kans tegen de klimmers, maar ik ga geen snipperdag nemen. Ik ga proberen mijn teamgenoten te helpen en wil deze etappe gebruiken als voorbereiding voor de toekomst", besluit hij.