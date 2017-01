Nys: "Ik denk dat Vd Poel met twijfels zit voor WK"

8:35 – Sven Nys denkt dat Mathieu van der Poel met twijfels afreist naar Luxemburg, waar dit weekend het WK veldrijden wordt gehouden. De voormalig wereldtopper baseert zich op het feit dat de Nederlandse crosser afgelopen weekend 24ste werd bij een wereldbekercross in Hoogerheide.



"Ik denk dat zijn staat van paraatheid niet zo heel goed is. Je kan wel zeggen dat Hoogerheide ingecalculeerd was door een gebrek aan ritme en frisheid na harde trainingen. Maar dat brengt ongelooflijk veel twijfel en onzekerheid mee in deze week. En als er iets is dat je kan missen in de aanloop naar een WK...", aldus Nys bij Sporza.



"In mijn ogen: je weet dagen op voorhand hoe het met je gesteld is. Er is heel veel zekerheid. Dat was bij mijn twee wereldtitels zo. Ik wist dat het toen mijn moment was. Ik denk dat Mathieu met twijfels zit", besluit Nys.