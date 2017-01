Giro tot en met 2020 exclusief te zien op Eurosport

16:22 – Ook de komende jaren is de Giro d'Italia in zijn geheel te volgen voor wielerfans in Nederland en België. Eurosport heeft zich tot en met 2020 verzekerd van de exclusieve uitzendrechten van de eerste grote ronde van het jaar. In totaal brengt Eurosport de komende jaren tweehonderd koersdagen op televisie.



Naast de Giro d'Italia gaat Eurosport de komende jaren ook onder meer Gent-Wevelgem, de Ronde van Romandië, de Tour of Britain, de Ronde van Utah en de Ronde van Alberta uitzenden. Ook alle klassiekers worden rechtstreeks getoond. "Als je een passie voor wielrennen hebt, blijft Eurosport de 'place to be'", stelt directeur Peter Hutton namens de sportzender. Hij noemt Eurosport 'the Home of Cycling'. "We zijn er trots op dat we onze loyale fans de komende jaren nog meer live actie kunnen bieden. Het feit dat we de Giro blijven uitzenden en nieuwe koersen hebben toegevoegd aan onze kalender toont aan dat er nog veel meer mogelijk is. In 2017 brengen we voor het eerst meer dan tweehonderd dagen in het jaar wielrennen op tv."



De exclusiviteit van Eurosport betekent dat onder meer de NOS en Sporza achter het net vissen.