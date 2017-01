Mollema in leiderstrui ondanks late terugval: "Gelukje"

8:51 – Door als vijfde over de eindstreep te komen in de zware bergrit naar Alto Colorado, mag Bauke Mollema vandaag (zaterdag) in de blauwe leiderstrui koersen in de Ronde van San Juan. De 30-jarige Groninger heeft een voorsprong van veertien seconden ten opzichte van de nummer twee in het klassement, Oscar Sevilla. Met nog twee dagen voor de boeg gloort de eindzege voor de renner van Trek-Segafredo.



"De klim was niet heel erg steil, maar de hoogte maakte het lastig", meldde Mollema middels het officiële kanaal van zijn ploeg. "Het tempo lag ongekend hoog, zodoende waren er maar een paar kleine aanvallen. Met een kilometer te gaan kwam het op ons drie aan, en met zeshonderd meter te gaan blies ik mezelf op."



"Vanuit de ploegleiderswagen wist Popo (Yaroslav Popovych, red.) mij te vertellen dat Vincenzo Nibali en Ramunas Navardauskas waren gelost, maar ik maakte me toch een beetje zorgen toen ik in die laatste halve kilometer een seconde of twintig a dertig liet liggen. Gelukkig kwam ik binnen twaalf seconden van Rui Costa over de meet - ik was 'lucky' dat ik in de tijdrit zo goed voor de dag was gekomen."



Fotocredit: © BettiniPhoto.net