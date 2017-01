Maand revalidatie voor Vuillermoz na auto-ongeluk

10:37 – Alexis Vuillermoz zal sowieso de komende vier weken langs de kant staan. De Franse renner van AG2R La Mondiale raakte vorige week zaterdag betrokken bij een auto-ongeluk, waarbij hij een lendenwervel brak. De 28-jarige Fransman zal zodoende de Ronde van Valencia moeten missen, zijn Franse werkgever heeft Mikaël Cherel als vervanger opgeroepen.



"Aangezien dit me aan het begin van het seizoen overkomt, is het belangrijk om optimistisch te blijven", laat Vuillermoz in een persverklaring weten. "Ik keek er erg naar uit om weer in de Valenciana te kunnen rijden, maar het is van groot belang om nu rust te houden, gezien de aard van mijn blessure. Ik wil niets riskeren dat de rest van mijn seizoen overhoop kan halen."



Volgens ploegarts Eric Bouvat is er in het geval van Vuillermoz sprake van een 'goedaardige breuk van de eerste lendenwervel'.