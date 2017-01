Richeze laat Quick-Step weer juichen, Mollema blijft leider

28 januari 2017 – Weer succes voor Quick-Step Floors in de Ronde van San Juan. Maximiliano Richeze bezorgde de Belgische equipe zaterdag de vierde overwinning in zes dagen, door de ingekorte rit van en naar Pocito te winnen. Eerder deze week wonnen Fernando Gaviria (2x) en Tom Boonen al namens Quick-Step Floors in deze rittenkoers.



Omdat de temperaturen in Argentinië boven de veertig graden Celsius lagen, besloot de organisatie de etappe met een kleine achttien kilometer in te korten. Richeze maakte samen met Nicolas Tivani en Oliveiro Troia deel uit van de vlucht van de dag en het drietal mocht uiteindelijk om de zege strijden. Van hen bleek Richeze de sterkste in de sprint, Troia en Tivani werden respectievelijk tweede en derde.



De Ronde van San Juan eindigt zondag. Bauke Mollema behield zijn leiderstrui in de voorlaatste etappe. De Nederlander verdedigt in de slotrit een voorsprong van veertien seconden op nummer twee Oscar Sevilla.