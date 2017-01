Arndt schenkt Sunweb eerste zege in Ocean Road Race

7:40 – Nikias Arndt heeft de Great Ocean Road Race gewonnen. De Duitser zorgde voor de eerste zege van het vernieuwde Team Sunweb door de concurrentie te verslaan in de sprint van een uitgedunde groep. Simon Gerrans werd in eigen land tweede, late vluchter Cameron Meyer werd derde nadat hij vlak voor de meet was ingerekend.



De derde editie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race, dit jaar voor het eerste op de WorldTour-kalender, was een mooie klus voor de sprinters met inhoud. In de plaatselijke ronde door Geelong lag namelijk het nodige klimwerk, waardoor de late ontsnappers een kans zouden krijgen.



Een viertal nam ver voor die finale de vroege vlucht op zich. Na een grote voorsprong (maximaal ongeveer tien minuten), bleek die groep echter kansloos toen er geklommen moest worden. Daarna ging een sterk nieuw viertal bestaande uit Luke Durbridge, Rohan Dennis, Sébastian Henao, en Michael Woods ervandoor. Ook zij bleken kansloos, terwijl de groep met kanshebbers in het peloton langzaam uitdunde.



Team Sky zette daarna in de absolute finale Kenny Elissonde in met een demarrage en toen even later Richie Porte een gat sloet, ging Chris Froome zelf in de achtervolging. Wilco Kelderman toonde zich sterk en koos het wiel van de Tour-winnaar. Toen de groep met favorieten samenkwam, koos Meyer voor een sensationele versnelling. Pas op enkele tientallen meters van de streep werd de Australiër ingerekend door de spurtende Arndt en Gerrans.



Foto: © Wouter Roosenboom | Team Sunweb