Richeze juicht: "Uitgedroogd, maar lachend in Pocito"

10:35 – Het collectief Quick-Step Floors blijkt in de Ronde van San Juan ijzersterk. Waar Fernando Gaviria (2x) en Tom Boonen eerder deze week al zegevierden, daar was Maximiliano Richeze zaterdagavond (Nederlandse tijd) de derde winnaar van de Belgische ploeg in Argentinië.



"Het was een zware en verschrikkelijke etappe door de hitte. Ik kwam volledig uitgedroogd in Pocito aan, maar wel met een glimlach op mijn gezicht", zei Richeze na afloop op de website van zijn werkgever. Door de hitte werd de zesde etappe van de Ronde van San Luis ingekort, al maakte die inkorting de rit slechts achttien kilometer korter.



Richeze koos ervoor om mee te springen met de vroege vlucht van in totaal elf renners, op aanraden van ploegleider Davide Bramati. Op die manier gaf Richeze de rest van zijn ploeg in het peloton vrij. De achtervolging moest gedaan worden door andere ploegen, maar kwam te laat op gang. Richeze was daarna de sterkste in de sprint tegen Nicolas Tivani en Oliveiro Troia.



"Dit geeft me heel veel voldoening", voegde Richeze aan zijn reactie toe. "Mijn taak is hier om te werken voor Fernando (Gaviria, red.) en Tom (Boonen, red.). Dat ik de kans kreeg om voor eigen succes te gaan, betekent veel voor me."



