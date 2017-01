Nieuwenhuis: "Ik houd van technisch en glibberig parcours"

12:18 – Joris Nieuwenhuis won zondag met overmacht de wereldtitel bij de beloften in het Luxemburgse Bieles. De glibberige omloop was de Nederlander op het lijf geschreven. Van de eerste tot de laatste ronde soleerde Nieuwenhuis aan de leiding. "Ik houd van een technisch en glibberig parcours", zei hij direct na afloop.



"Ik voelde me meteen goed. Voor de race wist ik wel dat ik er klaar voor was, maar je weet in een cross als deze nooit wat er gaat gebeuren. Dus ik ben heel blij", aldus Nieuwenhuis, die al snel oppermachtig bleek te zijn. Van de concurrentie had de renner van Team Sunweb weinig last, al na een ronde ging Nieuwenhuis solo. Nieuwenhuis: "Ik heb mijn eigen cross gereden en niet aan anderen gedacht. Ik wist dat ik op de fiets moest blijven zitten en dat ging goed."



Het verschil met de concurrentie was groot, na vier rondes al meer dan een minuut. "Hoe ik dat voor elkaar kreeg? Gewoon zo hard mogelijk fietsen", lachte Nieuwenhuis. "Ik houd van een technisch en glibberig parcours. Ik was er mentaal en fysiek helemaal klaar voor", zei Nieuwenhuis terwijl hij Sieben Wouters een omhelsing gaf. Wouters werd met een knap slot nog derde en won brons. "Wat een baas", voegde Nieuwenhuis nog lovend toe over zijn landgenoot.



Het WK in Bieles is al bijzonder succesvol voor Nederland. Zaterdag werd Annemarie Worst kampioen bij de beloften en pakte Marianne Vos zilver. Zondag was Nieuwenhuis dus de beste en pakte Wouters ook nog eens brons. En dan moeten Mathieu van der Poel en Lars van der Haar nog in actie komen op het hoofdnummer. Nieuwenhuis voorspelt nog meer Hollands succes: "Ik denk dat Van der Poel gaat winnen."