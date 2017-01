Preview: sprintersgeweld barst los in woestijn van Dubai

30 januari 2017 – Morgen (dinsdag) is het zover: de vierde editie van de Dubai Tour gaat van start. Tot en met aanstaande zaterdag zullen er vijf etappes over de vlakten van de Emiraat worden gereden, waar sprinters hun eerste kans krijgen om de spierballen te tonen. Onder hen ook een Nederlander: Dylan Groenewegen maakt, voor de eerste keer in 2017, zijn opwachting in het peloton.





Met recht kan er gesproken worden van etappenkoers die op het sprinterslijf is geschreven: in de drie voorgaande edities van de Dubai Tour ging een hardrijder er met de eindzege vandoor. De ouverture in 2014 was een prooi voor Taylor Phinney, die zijn klassementsleiding na het winnen van de openingsrit (een tijdrit over tien kilometer) niet meer uit handen gaf. Stephen Cummings en Lasse Hansen, de nummers twee en drie van de tijdrit, hielden eveneens stand en namen naast Phinney plaats op het erepodium.



Een duidelijk signaal voor de organisatie: voor de uitvoering van 2015 werd de tijdrit geschrapt. Sprinters kregen in vier etappes de mogelijkheid om hun kracht te etaleren, iets wat Mark Cavendish met twee etappezeges en een tweede plaats het meest overtuigend deed. De Manx Express vloog naar zijn tweede en derde overwinning van het nog prille seizoen, na eerder die maand al te hebben gezegevierd in de Ronde van San Luis.



Vorig jaar was het de beurt aan Marcel Kittel: de Duitser pronkte, voor het eerst in Belgische dienst, tweemaal met een etappezege. Giacomo Nizzolo kwam uiteindelijk vier seconden tekort in het eindklassement, Juan José Lobato moest zes tellen toegeven op het sprintkanon uit Oost-Duitsland.



Editie 2017

Kittel en Cavendish keren dit jaar terug in de oliestaat, Elia Viviani zal een geduchte concurrent voor het tweetal zijn. John Degenkolb, die in 2015 op de enige, enigszins vals platte etappe overwon, staat eveneens op de startlijst. "Ik zal zien of ik dit jaar in dezelfde vorm steek als vorig seizoen", grapte Kittel, die Dubai 'een speciale plaats' noemt. "Natuurlijk vind ik dat - ik boekte hier vorig jaar immers mijn eerste zege voor Quick Step Floors, en het was geweldig om de eindzege te pakken.

Cavendish bivakkeert al een weekje in de Arabische zon en de renner van Dimension Data ziet de wielersport groeien in Dubai. "Elk jaar komen er weer meer toeschouwers af op het spektakel, zowel hier als in Abu Dhabi. Het is geweldig om hier een onderdeel van uit te kunnen maken. Wat mij betreft - ik ben hier natuurlijk om de best denkbare resultaten te halen voor mijn ploeg - moet ik uitvinden in welke vorm ik steek, aangezien ik sinds november niet meer gekoerst heb."



Voor de Italiaanse laagvlieger Viviani kan de Ronde van Dubai niet snel genoeg beginnen. "Ik heb een geweldige winter achter de rug, maar scoorde in afgelopen week in Argentinië een stel tweede plaatsen. Aangezien er dit jaar één etappe extra is, heb ik een extra kans om te winnen! Er is dit jaar wederom een zwaardere etappe, waar we bij Sky mogelijk gaan gokken op de aanvalslust van Gianni Moscon." Degenkolb, die na het zware trainingsongeluk van zijn ploeg de editie van 2016 moest laten schieten, staat eveneens te popelen. "Ik wil natuurlijk zo goed mogelijk voor de dag komen in mijn nieuwe Trek-Segafredo-trui."

De vijf ritten van de Ronde van Dubai van 2017:

Dinsdag 31 januari: Dimc - Palm Jumeirah (181 kilometer)Woensdag 1 februari: Dimc - Ras Al Khaimah (188 km)Donderdag 2 februari: Dimc - Al Aqah (200 km)Vrijdag 3 februari: Dimc - Hatta Dam (172 km)Zaterdag 4 februari: Dimc - City Walk (124 km)Door: René Oudman