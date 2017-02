Koninginnenrit Ronde van Dubai afgelast wegens wind

10:38 – De vierde etappe van de Ronde van Dubai, die de renners in eerste instantie van de hoofdstad naar Hatta zou voeren voordat een inkorting van het geheel een andere startplaats opleverde, is helemaal geschrapt. Dit vanwege de slechte weersomstandigheden in het woestijnstaatje: zware windstoten leverden zandstormen op, waardoor koersen onmogelijk is.



Aangezien een groot deel van de renners niet wilde starten kon de organisatie van de rittenkoers in de oliestaat niets anders dan het Extreme Weather Protocol in werking stellen, waardoor de etappe kon worden afgelast. Bernhard Eisel nam de honneurs waar namens een afvaardiging van de renners, waar ook klassementsleider Marcel Kittel bij betrokken was.



