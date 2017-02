Calmejane soleert naar victorie in Etoile de Bessèges

16:47 – Nadat er tweemaal om de overwinning gesprint werd, is de derde etappe van de Ster van Bessèges beslist door een ontsnapping. Direct Energie-renner Lilian Calmejane sprong met een kleine twintig kilometer voor de boeg weg uit een kopgroepje, om de laatste drie rondjes om de kerk in Bessèges solo af te ronden. Mads Würtz Schmidt kwam na zes tellen als tweede over de meet, Mauro Finetto troefde Samuel Dumoulin af in de sprint om plaats drie.



Maar liefst 24 renners namen deel in de grote vlucht van vandaag (vrijdag), waaruit Calmejane en Quentin Pacher (Delko Marseille Provence KTM) wegsprongen. Nadat Calmejane zijn landgenoot had afgeschud stormde de 24-jarige richting de eindstreep, waar naast de bloemen voor het winnen van de derde etappe eveneens de leiderstrui op hem lag te wachten.



Het peloton wist nog zeer dichtbij te komen, maar Calmejane hield precies voldoende over om de zege en de koppositie in het klassement te veroveren. Zodoende heeft de Fransman zijn eerste victorie van het jaar binnen, nadat hij afgelopen zondag al behoorlijk dichtbij kwam in de Grand Prix Cycliste la Marseillaise. Aldaar moest hij de zege laten aan Arthur Vichot.



Achter Finetto en Dumoulin kwam Nils Politt als vijfde over de meet, Sylvain Chavanel werd in de door zijn ploegmaat gewonnen etappe zesde. De Ster van Bessèges vervolgt zaterdag met een rit over 152,9 kilometer, waarin twee zware beklimmingen zijn opgenomen.