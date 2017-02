Gebrek aan WT-ploegen zorgt twijfels over Ronde van Turkije

11:12 – De Ronde van Turkije heeft voor het eerst dit jaar weer een WorldTour-status, maar het is nog maar de vraag of de wedstrijd doorgaat. Slechts één WorldTour-ploeg heeft zich namelijk nog maar aangemeld. Het samenvallen met de Ardennenklassiekers en de politieke situatie in Turkije zorgen voor een gebrek aan interesse.



In dezelfde week als de Ronde van Turkije worden eveneens de Ardennenklassiekers en de Ronde van Romandië verreden. Beide wedstrijden zijn verplicht voor ploegen met een WorldTour-licentie, maar dat geldt niet voor de rittenkoers in Turkije. Bovendien vallen er in de nieuwe WorldTour-wedstrijden nog geen punten te verdienen.



Het persbureau DHA meldt dat de organisatie heeft geprobeerd om de Ronde van Turkije naar oktober of november te verplaatsen. De UCI ging daar echter niet mee akkoord omdat er in die periode ook andere wedstrijden op het programma staan. Bij de nieuwe koersen in de WorldTour moeten minimaal tien WorldTour-ploegen aan de start verschijnen om deze status te behouden.