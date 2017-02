Kittel pakt laatste etappe en eindzege in Ronde van Dubai

12:15 – Marcel Kittel heeft de laatste etappe van de Ronde van Dubai op zijn naam geschreven. De Duitser van Quick-Step Floors troefde zijn concurrentie af in de massasprint en verzekerde zich daarmee van de eindzege. Het was derde rit die hij wist te winnen in de rittenkoers in Dubai. Dylan Groenewegen was de eerste Nederlander die over de streep kwam. Hij eindigde als tiende.



Nadat de vierde rit in de Ronde van Dubai geen doorgang vond vanwege zware windstoten en zandstormen stond op dag vijf de rit van Dubai Marine Club naar City Walk op het programma. Na enkele mislukte pogingen slaagden Dmitri Gruzdev (Astana), Matteo Bono (UAE Abu Dabi), Ivan Garcia Cortina (Bahrain Merida) en de Nederlander Floris Gerts (BMC) er in om na 36 kilometer weg te rijden bij het peloton. Meer dan anderhalve minuut voorsprong kreeg het groepje echter nooit.



In de laatste dertig kilometer slonk de voorsprong van de kopgroep snel en met nog negen kilometer te gaan eindigde de vlucht van het viertal. De sprinttreinen van Quick-Step, Trek-Segafredo, Dimension Data en Bahrain Merida vonden direct een weg naar voren. Het leverde een nerveuze laatste vijf kilometer op, met veel gevechten om de voorste plaatsen.



Met drie kilomter te gaan kwam ook de trein van LottoNL-jumbo naar voren voor Groenewegen. De Nederlander werd in redelijke positie afgezet, maar eindigde uiteindelijk als tiende. Kittel kwam na een strijd met Elia Viviani en Riccardo Minali als winnaar uit de bus. De Duitser pakt de eindzege terwijl Groenewegen met achttien seconden achterstand op de tweede plaats in het klassement eindigt. De Nederlander won wel het jongerenklassement.