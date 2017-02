Van der Poel: "Dit is de leukste manier om te winnen"

18:16 – Mathieu van der Poel trok zaterdag in Lille na een spannende strijd met Wout van Aert in de slotronde aan het langste eind. De Nederlander tekende voor zijn achttiende zege en wil nu voor de twintig gaan, zegt hij na afloop tijdens het flashinterview.



"Dit is de leukste manier om te winnen. Het was echt een duel op het scherpst van de snede", blikt Van der Poel terug. "Bij die slipper van Wout moest ik corrigeren om recht te blijven, maar ik wist al dat daar wel eens zoiets zou kunnen gebeuren. Daarna werd het heel smal, maar ik had nog een punt in gedachten waar ik het verschil kon maken en dat lukte."



Van der Poel stapte vlak voor een bocht van zijn fiets om zo Van Aert te dwingen de buitenbocht te nemen. En met succes want de Nederlander won uiteindelijk met vier seconden voorsprong. "Bij die bomen wilde ik graag onderdoor komen, ik had namelijk bij de vrouwen gezien dat het daar ook gebeurde", legt hij uit. "Ik sta nu op achttien zeges en wil voor de twintig gaan. Daar droom je als kleine jongen van."