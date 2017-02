Démare wint zijn tweede etappe in Ster van Bessèges

18:30 – Arnaud Démare heeft de vierde etappe gewonnen in de Ster van Bessèges. De FDJ-renner eindigde in de massasprint voor Alexander Kristoff (Katusha) en Christophe Laporte (Cofidis). De Fransman won eerder ook al de eerste etappe.



Tijdens de vierde etappe ondstond een kopgroep van zeven vluchters. Naast de Nederlander Wesley Kreder van Wanty-Groupe Gobert zaten ook Jelle Wallays (Lotto Soudal), Nico Denz (AG2R La Mondiale), Fabricio Ferrari (Caja Rural-Seguros RGA) en Kevyn Ista (WB Veranclassic Aqua Protect), Ángel Madrazo (Delko Marseille Provence KTM) en Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen-Baloise) mee in de vlucht. De groep kreeg een maximale voorsprong van drie minuten.



Ondanks de kleine voorsprong waren er wel degelijk kansen voor de vluchters, want op drie kilometer van de streep waren ze nog altijd niet gepakt. Uiteindelijk werd het groepje toch ingehaald en liep de rit uit op een massasprint waarin Démare opnieuw de beste was. De Fransman Lilian Calmejane behoudt de leiderstrui.