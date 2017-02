Howson schrijft Australische koers Herald Sun Tour op naam

9:18 – Damien Howson heeft de Herald Sun Tour op zijn naam geschreven. De positie van de renner van Orica-Scott kwam in de laatste etappe van de koers geen moment in gevaar en dus zegevierde de 24-jarige Howson in de Australische koers en greep daarmee de eerste grote zege in zijn loopbaan. Ian Stannard won de slotetappe, voor Aaron Gate. Taco van der Hoorn van Team Roompot werd knap derde.



De Australische Howson ging met een voorsprong van 38 seconden op zijn landgenoot Jai Hindley en 53 seconden op de Fransman Kenny Elissonde de laatste etappe in. Zowel Hindley als Elissonde kon het Howson niet moeilijk maken in de laatste rit van de Herald Sun Tour en een twintigste positie van Howson bleek uiteindelijk genoeg. Hindley werd tweede in de eindstand, voor Elissonde, Cameron Meyer en Michael Storer. Chris Froome gaf één minuut en twaalf seconden toe op de tijd van Howson en finishte de Herald Sun Tour op de zesde plek.



Stannard was na 121 kilometer koersen in de laatste etappe de beste, maar het werd hem niet gemakkelijk gemaakt. De Brit liet zien de betere te zijn in de kopgroep die zich gevormd had, maar losgelaten werd de renner van Sky echter niet. Tot aan de finish bleef het spannend, doordat Gate in zijn wiel bleef hangen in de eindsprint. Uiteindelijk zegevierde Stannard, werd Gate tweede en van der Hoorn derde.