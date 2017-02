Coquard pakt de slotrit in Valencia met late jump

14:21 – In een zeer ingekorte etappe in de Ronde van Valencia heeft Bryan Coquard (Direct Energie) de slotetappe gewonnen. Lang lekker Iljo Keisse en Michal Kwiatkowski het peloton te verrassen, maar in slotmeters werden ze toch teruggepakt. Coen Vermeltfoort leek even op de zege af te gaan, maar de Nederlander zag uiteindelijk dat Coquard hem voorbij spurtte en werd derde. De eindzege van Nairo Quintana kwam op het vlakke circuit niet meer in gevaar.



Op het korte circuit in Valencia ging Keisse er al snel vandoor. Aanvankelijk zat Sep Vanmarcke ook in de kopgroep, maar hij verdween al snel, waarna zijn landgenoot het alleen moest opknappen. Deze reed solo een voorsprong van veertig seconden bijeen. Op het moment dat Keisse weer bijna gegrepen werd, kreeg hij nog het gezelschap van Kwiatkowski. Daardoor kreeg de aanval weer een nieuw elan en lang leek het erop dat ze met zijn tweeën voor de zege zouden sprinten.



In de laatste hectometers werden ze toch gegrepen. Vermeltfoort leek even namens Roompot – Nederlandse Loterij de zege te grijpen met een hele lange sprint, maar Coquard en Naccer Bouhanni gingen hem ondanks de dappere poging nog voorbij in de slotmeters. Voor Coquard is het de eerste zege van het seizoen.



In de top van eindklassement veranderde er niets. Movistar-kopman Quintana bleef overeind en gaat op het podium het BMC-duo Ben Hermans en Manuel Senni. Wout Poels, vorig jaar nog winnaar, werd vierde. Steven Kruijswijk bezet de achtste plek in de eindrankschikking.