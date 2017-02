De Bezemwagen: het wielerweekend op een hoop

6 februari 2017 – Mathieu van der Poel won twee duels met Wout Van Aert, Nairo Quintana is nu al goed en ook Steven Kruijswijk kan tevreden zijn over zijn benen. Maar de grootste winnares van het weekend is volgens ons Maud Kaptheijns, die in Lille wereldkampioene Sanne Cant verschalkte in het veld. Dit is de derde bezemwagen van het seizoen, waarin het wielerweekend op een hoop wordt geveegd.



Kaptheijns verrast Cant in Lille

Van der Poel te laat in topvorm?

Nederland heeft geweldige crossjaren voor de boeg. Op de WK in Bieles pakten Annemarie Worst en Joris Nieuwenhuis, die dit weekend ook de Superprestige van Hoogstraten (U23) won, de wereldtitels en er blijkt nog meer Hollands supertalent te zijn. Kaptheijns verraste dit weekend wereldkampioene Sanne Cant in de Krawatencross in Lille. Kaptheijns was al bekend bij het crosspubliek vanwege haar Europese titel bij de beloften in 2015. Ze kreeg die titel nadat nummer één Femke Van den Driessche, het Motormeisje, werd geschrapt uit de uitslag

Ook Van de Poel was succesvol in het veld. Na een moeilijke start van het seizoen met een dubbele knieoperatie, staat Van der Poel dit seizoen al op achttien overwinningen. Een bizarre prestatie. Dit weekend liet Van der Poel weer eens zien in topvorm te zijn. Te laat? Waarschijnlijk niet. Als hij één lekke band minder had gehad op de WK in Bieles, dan had Van der Poel waarschijnlijk alsnog in de regenboogtrui gereden nu. De topvorm van de WK zit nog in de benen, een teken dat de trainingsopbouw goed is geweest. In Lille en Hoogstraten was Van der Poel tactisch en conditioneel meesterlijk en wereldkampioen Van Aert de baas.



Kruijswijk zet eerste stap richting Giro-vorm

Wat staat ons deze week te wachten?

In de Ronde van Valencia namen Giro-deelnemers Ilnur Zakarin, Quintana en Kruijswijk het tegen elkaar op. Kruijswijk had een deel van zijn beoogde Giro-ploeg om zich heen. Over de ploegentijdrit (vijfde op 1.12 van winnaar BMC Racing) was hij niet tevreden, over zijn benen in de bergen wel. Zakarin viel tegen, Quintana imponeerde en won.De eerste stap richting Giro-vorm is door Kruijswijk gezet. Vorig jaar werd de Ronde van Valencia nog gewonnen door Wout Poels (dit jaar vierde algemeen). De Nederlanders in de wegkoersen blinken tot nu toe uit in podiumplaatsen. Dylan Groenewegen werd afgelopen week twee keer tweede in Dubai, Pim Ligthart werd tweede in rit twee van de Ronde van Valencia , Coen Vermeltfoort werd met een knappe actie derde in de slotrit van Valencia en Taco van der Hoorn werd derde in de afsluiter van de Herald Sun Tour.Overigens was de wind deze week de grote spelbreker in de koers. In de derde etappe van de Ronde van Dubai leverden zandstormen prachtige plaatjes op, maar moest de derde etappe afgelast worden. In de Ronde van Valencia werd de laatste etappe ingekort door extreme wind.Voor de komende week staat er weinig koers op het programma. Pas in het weekend schieten de verschillende pelotons weer in gang. Naast wat Europese koersen, staan in Zuid-Afrika de nationale kampioenschappen op de rol. Bovendien kan Van der Poel in Middelkerke de eindzege gaan pakken in de Superprestige, zondag staat er in het Nederlandse Hulst een cross op het programma.Zaterdag: Ronde van MurciaZaterdag: Superprestige Middelkerke (Noordzee Cross)Zondag: Clasica AlmeriaZondag: Trofeo LaiguegliaZondag: Brico Cross Hulst (Vestingcross)Door: Benjamin de Bruijn