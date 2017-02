Vermeltfoort derde: "Had gaatje en ben vol doorgeknald"

17:29 – Coen Vermeltfoort beleefde zondag een mooi uiteinde van de Ronde van Valencia. De renner van Roompot - Nederlandse Loterij eindigde in de sprint van de vijfde etappe, die wegens stevige wind was ingekort tot 51,2 kilometer, als derde achter Bryan Coquard en Nacer Bouhanni.



"Eigenlijk was ik bezig de sprint aan te trekken voor Raymond Kreder, maar toen ik zag dat ik een gaatje had ben ik vol doorgeknald", zegt Vermeltfoort op de website van zijn team. "Helaas was het wind tegen in de finishstraat en omdat ik al zeker zeshonderd meter van de meet was aangegaan viel ik een beetje stil. Coquard en Bouhanni kwamen er daardoor nog net overheen. Balen natuurlijk, maar aan de andere kant ben ik ook blij dat ik op deze manier kan meedoen in de sprints. Zeker na een loodzware dag als zaterdag."



De Ronde van de Algarve, vanaf 15 februari, is voor Vermeltfoort de volgende wedstrijd in zijn agenda.