Cavendish: "Elk jaar pas op mijn best tijdens de Tour"

Mark Cavendish wist tijdens zijn eerste koers van het nieuwe seizoen nog geen overwinning te pakken. In Dubai moest hij zijn meerdere erkennen in Marcel Kittel en John Degenkolb, maar de sprinter van Dimension Data maakt zich vooralsnog geen zorgen.



Omdat Cavendish dit seizoen ook op de baan actief was, koos hij voor een rustige seizoensopbouw. "Mensen herinneren zich niet wie er in de Dubai Tour wint. Wat ze onthouden is wat er in de Tour gebeurt, wie daar wint", stelt de de Brit in gesprek met Cyclingnews. "Mijn vorm is vooralsnog beter dan ik zelf had verwacht. Ik heb nog helemaal niet heel intensief getraind. Ik heb gewoon een beetje rondgefietst en daar heb ik van genoten."



De 31-jarige Cavendish heeft al de nodige successen op zijn naam staan, maar heeft nog altijd honger naar meer. "Ik heb geen enkele dag dat ik niet gemotiveerd ben om te gaan trainen. Dat is een heel fijn gevoel. Ik ben gelukkig en heb nog veel motivatie om te fietsen. Ik ben in ieder geval vastberaden om er te staan wanneer het moet: tijdens de Tour de France."