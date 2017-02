Voormalig Belgisch kampioen Baguet (47) overleden

10:46 – Voormalig Belgisch kampioen Serge Baguet is donderdagochtend in het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem overleden aan de gevolgen van darmkanker. Deze ziekte werd in het najaar van 2014 bij de oud-wielrenner geconstateerd tijdens een fietsvakantie in Spanje.



Baguet maakte in 2001 naam voor zichzelf door een etappe in de Tour de France te winnen. Hij was destijds net één jaar terug in het peloton, nadat hij tussen 1997 en 1999 als dakwerker had gewerkt omdat hij bij de profs zijn successen uit de jeugd niet voort kon zetten. In 2005 kroonde Baguet zich tot Belgisch kampioen op de weg, door Kevin Van Impe te verslaan in de sprint.



Serge Baguet is 47 jaar geworden.