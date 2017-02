Van der Poel wint laatste Superprestige en is eindwinnaar

15:58 – Mathieu van der Poel heeft zijn eindzege in de Superprestige extra glans te gegeven door ook de laatste cross in Middelbeke te winnen. De Nederlander ging de wedstrijd in met een voorsprong van vijf punten op Wout van Aert, maar kwam nimmer in de problemen. Uiteindelijk reed hij in het tweede deel van de race weg bij de wereldkampioen.



Het werd aan het begin van de race alweer direct duidelijk hoe de verhoudingen in het hedendaagse veldrijden liggen. Mathieu van der Poel en Wout van Aert namen direct de koppositie in, al konden Corné van Kessel, Laurens Sweeck en Gianni Vermeersch in eerste instantie prima volgen.



Uiteindelijk staken de twee tenoren er toch bovenuit, waarna Van der Poel de druk verder besloot op te voeren. Uiteindelijk reed hij mondjesmaat weg bij de Belg. Van Aert deed nog wel een paar pogingen om dichterbij te komen, maar steeds al hij een paar meter leek goed te maken, verspeelde hij die weer met kleine foutjes. Van Aert kwam uiteindelijk twintig seconden later over de streep, terwijl Sweeck derde werd.



Van der Poel domineerde dit seizoen de Superprestige. Buiten de race in Spa - waar hij Van Aert ruim een halve minuut voor moest laten gaan - won hij alle veldritten.