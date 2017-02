Van der Poel ook in Vestingcross klasse apart

16:02 – Mathieu van der Poel heeft ook zijn vijfde cross na het WK gewonnen. De Nederlands kampioen was landgenoot Lars van der Haar te snel af. Wereldkampioen Wout Van Aert moest andermaal een nederlaag slikken in de allereerste Vestingcross in het Nederlandse Hulst. Het was voor Van der Poel de 21ste zege van het seizoen.



Vooraf zei Van der Poel nog dat hij dacht dat de toppers lang bij elkaar zouden blijven tijdens de cross. Het wass dus enigszins verrassend dat hij zelf de gashendel al vroeg opentrok en daarmee een voorsprong op de achtervolgers pakte. Landgenoot Van der Haar en wereldkampioen Van Aert trokken daarachter samen op in de achtervolging.



Van der Poel wist zijn voorsprong elke ronde uit te breiden, waardoor al een paar ronden voor het einde duidelijk was dat hij zou gaan winnen. Van der Haar reed ondertussen weg bij wereldkampioen Van Aert en verzekerde zich zo van de tweede plaats achter de ontketende Van der Poel.



De Vestingcross maakt deel uit van de Brico Cross, maar er wordt uit de vijf crossen in dat circuit geen klassement opgemaakt. Gisteren (zaterdag) zette Van der Poel de Superprestige op zijn naam met de zege in Middelkerke.



Sanne Cant wint bij de dames

De eerste Vestingcross bij de dames werd gewonnen door wereldkampioene Sanne Cant. De Belgische verschalkte de Amerikaanse Katie Compton in de slotronde, Laura Verdonschot werd derde. De Nederlandse dames Annemarie Worst, wereldkampioene bij de beloften, en Sophie de Boer eindigden naast het podium.