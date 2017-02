Rechtszaak VS tegen Armstrong om 100 miljoen gaat door

13 februari 2017 – De rechtszaak tussen de Amerikaanse overheid en Lance Armstrong gaat door. Dat heeft een federale rechter in de Verenigde Staten maandag bepaald. De overheid eist honderd miljoen Amerikaanse dollar van de oud-renner omdat hij tijdens zijn actieve loopbaan sponsorgeld van US Postal Service ontving terwijl hij onder invloed van doping reed.



Armstrong wilde de zaak liever afhandelen via een kort geding, maar de rechter bepaalde maandag anders. De US Postal Service betaalde Armstrong tussen 2000 en 2004 32,3 miljoen dollar aan sponsorgeld. Nadat hij in 2012 zijn zeven eindzeges in de Tour de France kwijtraakte vanwege dopinggebruik, wil het bedrijf dat bedrag terugzien.



De advocaat van Armstrong heeft nog niet gereageerd, maar hij beweerde eerder al dat het bedrijf veel meer geld heeft verdiend aan het sponsoren van de oud-renner dan dat er betaald werd aan sponsorgeld. De rechter buigt zich binnenkort verder over de kwestie.