Boonen ondanks valpartij van start in tweede etappe

14:56 – Tom Boonen gaat woensdag wel van start in de tweede etappe in de Ronde van Oman, ondanks zijn valpartij in de finale van de eerste rit. De renner van Quick-Step Floors kwam dinsdag in de laatste kilometer ten val, maar de schade is niet al te ernstig.



Met nog zevenhonderd meter te gaan, terwijl de voorbereidingen op de massasprint in volle gang waren, smakte Boonen tegen het asfalt. De Belg wist echter snel weer op te stappen en over de streep te komen, waarna hij met zijn team naar het hotel vertrok. Daar werd geconstateerd dat hij, ondanks blauwe plekken en schaafwonden, in staat is om verder te koersen in Oman.



Boonen was één van de favorieten voor de ritwinst op de eerste dag in Oman. Quick-Step Floors was samen met Katusha de hele etappe vooraan het peloton te vinden, om te voorkomen dat de kopgroep van vijf te ver zou uitlopen. Op tien kilometer van de finish was de hergroepering een feit. Mede door de val van Boonen was Alexander Kristoff van Katusha uiteindelijk de beste in de sprint.