Cauberg niet meer in finale Amstel Gold Race

13:42 – De Cauberg is uit de finale van de Amstel Gold Race gehaald. In de 52e editie van de klassieker wordt de Cauberg al voor de laatste keer aangedaan op negentien kilometer van de finish. Koersdirecteur Leo van Vliet hoopt dat de wijziging in het parcours het koersverloop minder voorspelbaar maakt.



"Er was na afloop steevast discussie dat de koers te lang op slot zat omdat de Cauberg op twee kilometer van de streep te bepalend zou zijn", zegt Van Vliet tegenover de NOS. "Door de laatste klim van de Cauberg uit ons parcours te halen hopen we op een meer open wedstrijd, waarbij er meer kanshebbers zullen zijn en de aanvallers meer kansen krijgen."



De finale voert het peloton nog wel over de Geulhemmerberg en de Bemelerberg. De streep ligt nog wel op dezelfde plaats als in de afgelopen vier edities. De rest van het parcours blijft onveranderd.



De 52e editie van de Amstel Gold Race staat voor 16 april op het programma.