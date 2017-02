Gaviria spurt naar alweer elfde seizoenszege van Quick-Step

18:10 – Fernando Gaviria heeft Quick-Step Floors alweer de elfde zege van het seizoen bezorgd. De eerste etappe in de Volta ao Algarve ging woensdag over 183 kilometer en eindigde in een massasprint, waarin de Colombiaanse coureur de rapste van iedereen was. Hij is automatisch de nieuwe leider.



De etappe in de Portugese ronde werd gekleurd door een groep van vier met daarbij Brian van Goethem van Roompot - Nederlandse Loterij. Hij, Christoph Pfingsten, Justin Oien en João Benta kregen een voorgift van iets meer dan vier minuten, maar hadden geen schijn van kans. Ruim voor de finish werden ze in de kraag gevat, waarna er gesprint kon worden.



De jonge Gaviria liet daarin zien ook dit jaar het tegen de top op te kunnen nemen. André Greipel werd naar een tweede plaats verwezen, terwijl Nacer Bouhanni als derde eindigde. Dylan Groenewegen werd als 'best of the rest' vierde voor bijvoorbeeld John Degenkolb.



Voor Gaviria is het alweer de derde zege van het seizoen, nadat hij de Ronde van San Juan al twee etappes won. Het deelnemersveld was daar - was sprinters betreft - echter wel een stuk minder sterk bezet dan in de Algarve het geval is.