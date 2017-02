Ronde van Turkije definitief uitgesteld na toestemming UCI

20:54 – De Ronde van Turkije krijgt definitief een andere datum. De koers stond oorspronkelijk gepland van 18 tot en met 23 april, maar omdat er weinig WorldTour-ploegen happig waren om deel te nemen, ontstonden er twijfels over het laten doorgaan van de rittenwedstrijd.



De UCI laat in een officiële verklaring weten gehoor te hebben gegeven aan het verzoek van de Professional Cycling Council (PCC) om de Ronde van Turkije uit te stellen. De koers staat dit jaar voor het eerst op de WorldTour-kalender, maar onlangs werd bekend dat pas één van de achttien ploegen uit de bovenste afdeling van het wielrennen zich had aangemeld.



Welke datum dat gaat worden is nog onbekend, maar duidelijk is dat het een week moet worden met minder concurrentie. Tijdens de derde week van april staan namelijk ook de Ardennenklassiekers en de Ronde van Romandië op het menu. Deze koersen zijn allemaal verplicht in tegenstelling tot de Turkse ronde.



Overigens zou dat niet de enige reden zijn voor het lage animo. Quick-Step Floors en Lotto-Soudal meldden al dat ze geen zin hadden in de wedstrijd vanwege de aanslagen in het land.