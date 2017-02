Kwiatkowski laat Vlaamse klassieker links liggen

9:34 – Vorig jaar won hij E3 Harelbeke, dit jaar zal Michal Kwiatkowski er niet eens van start gaan. De 26-jarige Pool, die faam verwierf door tweeënhalf jaar geleden het WK te winnen, is van mening dat hij zijn seizoen beter moet plannen, wil hij ook na de voorjaarsklassiekers succesvol zijn. Zodoende laat hij ook Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen schieten.



"Met alle respect voor Harelbeke, maar de enige koersen die voor mij tellen zijn de monumenten", liet Kwiatkowski in Het Nieuwsblad optekenen. "De Ronde viel tegen, de Waalse klassiekers waren nog erger. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik mijn carrière beter moet plannen, wil ik scoren. Ik moest afgelopen winter resolute keuzes maken. Of ik Vlaanderen zal missen? Natuurlijk, maar somds moet je keuzes maken en je verstand volgen in plaats van je hart."



Kwiatkowski is momenteel te bewonderen in de Ronde van de Algarve, de Sky-renner zal daarna uitkomen in de Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, de Ronde van het Baskeland en de Waalse klassiekers.