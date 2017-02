"Contador verslaan is speciaal, iedereen kijkt naar hem"

11:01 – Donderdagmiddag boekte FDJ-renner Thibaut Pinot een memorabele zege: de Fransman wist favoriet voor de eindzege Alberto Contador in een direct duel te kloppen, tijdens de slotfase van de tweede etappe van de Ruta del Sol. De 26-jarige kon zijn geluk naderhand niet op: hij noemde het één van zijn mooiste overwinningen ooit.



"We kijken allemaal naar Alberto, naar zijn eigenzinnige stijl", zei Pinot tegen het Franse L'Équipe. "We zijn allemaal wel een beetje geïnspireerd door hem. Een zege, behaald in een direct duel met Contador, is heel erg speciaal voor mij. Hij is als het ware een model voor de hedendaagse klimmer."



Pinot, die door zijn victorieuze donderdag opklom naar de tweede plaats in de tussenstand, besefte direct dat de koers nog lang niet gelopen is. Hij staat drie seconden achter leider Contador en heeft twee seconden voorsprong op de nummer drie, Alejandro Valverde. Vrijdagmiddag staat er een korte tijdrit op het programma: "Daarin kan veel gebeuren. Een voorsprong kan zo omgebogen worden in een achterstand. Niettemin heb ik vertrouwen: ik voel me ontzettend sterk en heb het idee dat ik tot grote dingen in staat ben."