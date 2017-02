Regerend Zwitsers veldkampioen Taramarcaz stopt

15:42 – Viermaal werd hij Zwitsers kampioen veldrijden, zijn vierde titel behaalde hij kortgeleden nog. Toch heeft de nog maar 29 jaar oude Julien Taramarcaz besloten om zijn wielerhelm aan de wilgen te hangen: hij stopt. De Internationale Sluitingsprijs, die komend weekend wordt gehouden in het Belgische Oostmalle, wordt zijn laatste koers.



"Een moeilijke, maar een weloverwogen beslissing", laat Taramarcaz, die uitkomt voor ERA-Circus, weten. "Ik hou van het veldrijden, maar ik heb sportief een heel moeilijk jaar achter de rug en dat maakt het financieel ook moeilijker. Ik heb ook een gezin waar ik voor leef en op een bepaald moment moet je een keuze maken. Mijn leven als renner zeg ik vaarwel, maar het veldrijden en de mensen waar ik de voorbije drie jaren mee samenwerkte niet. Ik ben iedereen heel dankbaar."



Naast zijn vier nationale titels bij de elite werd Taramarcaz in 2005 vicewereldkampioen bij de junioren, een jaar daarvoor was hij in die leeftijdsklasse al Europees kampioen geworden. Op het WK bij de elite reikte hij in 2013 tot de zesde plaats, in de meest recente editie werd hij negentiende.