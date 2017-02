Roglic grijpt macht in Algarve, Castroviejo beste in tijdrit

18:24 – Het is een mooie dag voor Team LottoNL-Jumbo. Nadat Victor Campenaerts eerder op de dag al de tijdrit in de Ruta del Sol won, greep Primoz Roglic de macht in de Ronde van de Algarve. De Sloveen sloeg eveneens toe in een race tegen de klok.



Roglic eindigde de individuele tijdrit, die over een vlak parcours van achttien kilometer met start en finish in Sagres ging, op de derde plaats. De troef van Lotto-Jumbo gaf vijf seconden toe op winnaar Jonathan Castroviejo en moest regerend wereldkampioen Tony Martin één tel voor zich dulden. Het was voor Roglic voldoende om de leiderstrui te grijpen. Hij heeft een voorsprong van 22 seconden op nummer twee Michal Kwiatkowski.



Kwiatkowski eindigde de tijdrit op de vierde plaats, in dezelfde tijd als Roglic. Roglic' ploeggenoot Lars Boom was de nummer vijf in de daguitslag, op elf seconden van Castroviejo, en daarmee de beste Nederlander.