Hermans zet leiderspositie kracht bij met nieuwe etappezege

12:25 – Nog nooit won Ben Hermans in zijn wielerloopbaan een ronde, maar de renner van BMC Racing is heel hard op weg om de Ronde van Oman te winnen. De dertigjarige Belg was al de leider in het klassement en heeft zaterdag de vijfde etappe op zijn naam geschreven, door als eerste de finish op de Green Mountain te bereiken. Hermans wist in Oman eerder ook al de tweede etappe te winnen.



Het was voor Hermans belangrijk om de koninginnenrit van zaterdag goed te doorstaan, aangezien er op de slotklim naar de Green Mountain mogelijk nog verschillen konden worden aangetekend voor het klassement. De Belg slaagde echter uitstekend voor de test, sterker nog: hij hield zich op de berg uitstekende staande en sloeg in de laatste kilometer zijn slag. De Belg bleef concurrent Fabio Aru, die naar de derde plaats in het klassement is gestegen, en Rui Costa voor.



In de etappe, die 152 kilometer lang was, was er al snel een groepje vluchters op pad. Het ging om Christian, Diaz, Pardini, Clarke, Van Hecke, die voor de voet van de klim werden bijgehaald door het peloton. Op het hoogste moment bedroeg de voorsprong acht minuten en dat had te maken met een bizar incident. Halverwege de etappe ging een groot deel van het peloton namelijk onderuit, omdat er op de weg een grote plas met water lag. Door dat merkwaardige incident konden de vluchters hun voorsprong uitbouwen, maar uiteindelijk was het dus niet genoeg. Dat had mede te maken met de forse tegenwind die de groep onderweg ondervond.



Daardoor waren er op de klim kansen voor meerdere renners en Lachlan Morton van Team Dimension Data koos in de slotfase het hazenpad. De Australiër pakte een voorsprong van twintig seconden, maar werd vervolgens weer ingerekend door de achtervolgers. In de slotkilometer ging Hermans vervolgens samen met Merhawi Kudus aan de leiding. Omdat Kudus het niet wist vol te houden, konden de vuisten van de Belgische leider na de finish de lucht in.



Morgen (zondag) wordt de laatste etappe in de Ronde van Oman verreden. In die rit zijn nog twee pittige beklimmingen opgenomen.



Foto: Twitter BMC