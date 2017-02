Veteraan Dumoulin pakt ritzege in Tour du Haut Var

17:09 – Hij is inmiddels al 36 jaar, maar Samuel Dumoulin heeft nog steeds niet aan snelheid ingeboet. De FDJ-renner boekte zijn eerste seizoenszege van 2017 in de Tour du Haut Var, door in de sprint af te rekenen met Arthur Vichot. Maxime Vantomme en Kevyn Ista kwamen als derde en vierde over de meet.



Dankzij zijn zege in de openingsetappe mag Dumoulin logischerwijs de leiderstrui aantrekken: morgen krijgt hij de kans om deze te verdedigen en zodoende ook de koers te winnen. De Tour du Haut Var duurt namelijk slechts twee dagen: de etappe van morgen is met 206,8 kilometer aanmerkelijk langer dan die van vandaag.



De slotrit voert de renners rond Draguignan. Er staan vier cols van de tweede categorie en één col van de eerste categorie op het programma.