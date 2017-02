Greipel wint met miniem verschil, Groenewegen derde

18:18 – De vierde etappe van de Volta ao Algarve is geëindigd in een fotofinish: André Greipel wist landgenoot John Degenkolb nipt af te troeven in de eindsprint. Dylan Groenewegen kwam achter het Duitse duo als derde over de meet, zijn LottoNL-Jumbo-ploegmaat Primoz Roglic behoudt de leiderstrui.



In een rit van ruim tweehonderd kilometer kregen veel renners de kans om weg te springen: bij het drietal dat het langst wegbleef zat Taco van der Hoorn, van Roompot - Nederlandse Loterij. Van der Hoorn en zijn medevluchters hadden bijzonder weinig geluk: met nog enkele kilometers te gaan werden zij ingerekend door het aanstormende peloton. Groenewegen had voor Nederlands succes kunnen zorgen, echter: de jongeling kwam net iets tekort.



Met 22 seconden voorsprong op nummer twee Michal Kwiatkowski kan Roglic voorzichtig gaan dromen van zijn eerste rondezege in Nederlandse dienst: de Sloveen moet nog één dag zijn trui verdedigen. De slotetappe van morgen gaat van Loulé naar Malhão en is een kleine 180 kilometer.